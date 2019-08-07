مستشارة عبد المهدي لشؤون المراة تطالب برفض مقترح تقليص اجازة الولادة والامومة

2019/08/07 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها عبر تويتر، خاطبت خلالها اعضاء اللجنة المالية ، إن اجازة الولادة والامومة حق للمرأة الموظفة وهي جزء من التمييز الايجابي للمرأة لانها تتحمل اعباء اضافية بتربية الاطفال والعمل معا.

واضافت لذللك نطالب بالوقوف مع المرأة ورفض مقترح تقليص اجازة الولادة والامومة.

انتهى .



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