بالصور.. الحرائق تلتهم مطعما في نينوى وتحاصر عائلة في اعلى المبنى

2019/08/07 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى:يس عراق تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من إخماد حريق اندلع في مطعم وتنقذ 4 أشخاص من عائلة واحدة كانوا عالقين في الطابق العلوي للمطعم، في منطقة “النبي يونس” بمدينة ‎الموصل.

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