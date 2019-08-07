ابو منصور حرب - في الجمود العقائدي

2019/08/07 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابو_منصور_حرب ” ليس هناك بالنسبة للفلسفة الدياليكتيكية، شيء نهائي، مطلق مقدس.إنها ترى حتمية الانهيار في كل شيء، و لا يوجد شيء يستطيع الصمود في وجهها إلا المجرى المستمر للنشوء و الزوال، للصعود اللامتناهي من أدنى إلى أعلى” انجلزتحجر الفكر ، جمود التنظيم، الانعزال عن الجماهير،التهويل من اللحظات السياسية العابرة ، استصغار المنعطفات التاريخية الحاسمة … كلها مظاهر تنم عن سيادة الجمود العقائدي الذي يصيب الفكر......

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