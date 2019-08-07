سامي الذيب - صندوق العجائب 1: الخمر عند سامي الذيب

2019/08/07 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب هذه هي الحلقة الأولى من حلقات صندوق العجائب على قناتي https://www.youtube.com/user/samialdeebوكنت قد عملت حلقة تمهيدية لبرنامجي الجديد

شرحت فيها معنى هذا العنوان وأهدافه وقلت فيه أن مدة كل حلقة ستكون بين 1......

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