2019/08/07 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة سالم طحيمر، الاربعاء، عن مؤامرة تستهدف الاقتصاد وصلت الى الدواجن.

وذكر طحيمر في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "حرائق الدواجن في الديوانية تأتي ضمن سلسلة مسلسل الحرائق لضرب عملية الاكتفاء الذاتي الذي يحققه العراق"، لافتا الى ان "اكثر المستفيدين هم مجموعة ليست بالكبيرة من المستوردين وهم بالاغلب يمثلون جهات سياسية لا تريد للمنتوج المحلي الازدهار لتبقى بضاعتها الاستيرادية هي الرائجة".

واضاف ان "لا نريد هنا استباق التحقيقات لكن تسلسل الاحداث يكشف عن حقيقة يلمسها الجميع في استهداف اي منتوج محلي يصل الى ذروته الانتاجية التي تسد الحاجة المحلية ، يحرق او يهلك".

وتابع ان "شواهد ذلك كثيرة كما حصل لنفوق الاسماك وحرق حقول الحنطة واليوم حرق مزارع الدواجن وبيض المائدة في الديوانية لكن ماذا عسانا نقول سوى الحمد لله على الاقل نجحنا في رفع الصبات".

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