مفتشية الداخلية تمنع بيع عقار ببغداد 250 مليون دينار عن طريق التزوير

2019/08/07 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأربعاء، بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص قيمته ٢٥٠ مليون دينار.

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