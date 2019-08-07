2019/08/07 | 17:41

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النزاهة النيابية : لجنة التحقيق بخيانة الفلاحي فضائية و وهمية

الاربعاء

07

أب

2019 :

05:27 pm

30

اكدت لجنة النزاهة النيابية وجود وثائق تدين الولايات المتحدة بالتدخل

لتبرئة قائد عمليات الانبار من تهمة التخابر والخيانة. عضو اللجنة عالية نصيف اوضحت إن التحقيقات الأولية مع الفلاحي أثبتت

بأنه متورط بالخيانة والتخابر مع المخابرات الأمريكية لاستهداف مواقع

الحشد الشعبي، لافتة إلى إن تشكيل اللجان التحقيقية العليا حصلت بضغوط

واشنطن تجاه رئيس الوزراء لتسويف القضية وتمييعها،مشيرة ان عدم ظهور

لجنة التحقيق للعلن دليل قاطع على انها وهمية وفضائية.

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