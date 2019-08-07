انباء عن وقوع اشتباكات بين لواءين بالحشد في نينوى

2019/08/07 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى:يس عراق كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن وقوع اشتباكات بين لواءين بالحشد الشعبي في محافظة نينوى.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” ان “اشتباكات وقعت بالاسلحة الخفيفية بين لواء 30 التابع الى وعد القدو وبين حشد ريان الكلداني لواء 50 في سيطرة تلكيف بمحافظة نينوى”.

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