2019/08/07 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vXM9aTaKYvM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى.. افتتاح الطريق الرابط بين السماوة والديوانية بعد اكمال تأهيله - تقرير: عبدالرحمن الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المثنى.. افتتاح الطريق الرابط بين السماوة والديوانية بعد اكمال تأهيله - تقرير: عبدالرحمن الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).