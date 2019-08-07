النجف.. محافظها يعلن قرب المباشرة بتنفيذ مجسر شهداء طريق كربلاء

2019/08/07 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، أنه خلال الايام القادمة سيتم المباشرة بوضع أول ركيزة لمجسر شهداء طريق كربلاء على طريق

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