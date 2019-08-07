دعوة ايرانية لرئاسة برلمان كوردستان وتأكيد على تعاون بجميع المستويات

2019/08/07 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

استقبلت رئيس برلمان كوردستان، ريواز فائق، اليوم الاربعاء، نصرالله زراع القنصل الايراني الجديد في اقليم...

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