2019/08/07 | 17:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موازنة 2019 الأنفجارية والعجز الغير مبرر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / عبدالجبار نوري…
توطئة/هناك حكمة أقتصادية تقول : ليس بضخامة الموارد المالية تبنى الأوطان بل بالوضع الموضوعي والس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موازنة 2019 الأنفجارية والعجز الغير مبرر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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