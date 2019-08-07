موازنة 2019 الأنفجارية والعجز الغير مبرر

2019/08/07 | 17:46

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كتب / عبدالجبار نوري…

توطئة/هناك حكمة أقتصادية تقول : ليس بضخامة الموارد المالية تبنى الأوطان بل بالوضع الموضوعي والس...

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