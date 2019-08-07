القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة منشئي المواقع الالكترونية الوهمية‎

2019/08/07 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبار/ بغداد:وجه مجلس القضاء الاعلى المحاكم بالتعامل مع انشاء المواقع الالكترونية "الوهمية" على اعتبارها من جرائم التزوير ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باقصى العقوبات.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاربعاء، "يوجه مجلس القضاء الاعلى المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية التي تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة عامة".

واوضح، "على اعتبارها من جرائم التزويرالمقترنة بجرائم القذف والسب المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات النافذ".

واكد البيان، على "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم باقصى العقوبات".



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