لأول مرة.. برلمانيون عراقيون يوقعون على تخفيض رواتبهم!

2019/08/07 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يُجري برلمانيون من كتل متفرقة حملة لجمع تواقيع أعضاء في #مجلس_النواب من أجل تخفيض رواتبهم، وتحويل #العائدات المالية إلى مشاريع #خدمية، إضافةً إلى تغطية رواتب موظفي […]

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