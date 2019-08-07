طهران: مطارات دولية تمتنع عن تزويد طائراتنا بالوقود

2019/08/07 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت الخطوط الجوية الايرانية، الاربعاء، ان بعض المطارات الدولية امتنعت عن تزويد الطائرات الايرانية بالوقود، مبينة ان طهران تتفاوض من اجل حل هذه المشكلة.

وذكر المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية، في بيان له اليوم،، نقلته وسائل اعلام ايرانية، ان بعض المطارات الدولية امتنعت عن تزويد الوقود للطائرات الايرانية، مضيفا ان طهران تتفاوض مع هذه المطارات لحل هذه المشكلة.من جانب متصل اكدت وسائل اعلام روسية ان بعض المطارات التركية امتنعت عن تزويد طائرات ايرانية بالوقود، مشيرة الى ان الشركات الإيرانية اضطرت لإلغاء تذاكر بعض ركابها حتى تستطيع مواصلة الرحلة بكميات قليلة من الوقود.وكانت طهران قد رفعت في وقت سابق شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأميركية.وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران من خطورة منح التصاريح أو تقديم الخدمات للخطوط الجوية الإيرانية، ما تسبب في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد المسافرين على متنها.

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