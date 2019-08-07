2019/08/07 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس طردت باكستان السفير الهندي من بلادها، الأربعاء، وأعلنت وقف التجارة مع نيودلهي، بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص لمنطقة كشمير، وهي القضية التي أكدت إسلام أباد أنها ستحيلها لمجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلت “رويترز”.وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي، بعد أن ألغت الهند

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكستان تطرد السفير الهندي..



وتعلق التجارة مع نيودلهي وكالة خطوة برس.

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