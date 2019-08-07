تقرير للبنتاغون يكشف عن زيادة امريكا لعدد قواتها في سورية الى الـ 110 الاف جندي

2019/08/07 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ، أن امريكا تهدف لزيادة عدد "القوات المشتركة" التي تتعاون معها بسورية، من 100 ألف إلى 110 آلاف , التقرير جرى تقديمه إلى الكونغرس، مؤخرا.

وشدد التقرير على وجوب استمرار الاستعدادات المتعلقة بفترة ما بعد "داعش" بقدر حقبة محاربته.

وبيّن التقرير المكون من 116 صفحة، أن داعش يواصل "تهديده" في سورية كقوة متمردة، عقب الهزيمة التي مني بها فعليا.

وجاء في التقرير "مع خسارة "داعش" فعليا في سورية وتحول التركيز إلى منعه من العودة مجددا، فإن تشكيل القوات المشتركة أصبح يتغير أيضاً".

وأشار إلى استمرار الجهود من أجل زيادة عدد "القوات المشتركة" البالغ عددها حاليا 100 ألف، إلى 110 آلاف شخص.

وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سورية، أثر في عمليات هادفة للحيلولة دون استعادة "داعش" قواه مجددا.

انتهى .



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