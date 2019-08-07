الكمارك تضبط معملا لتعبئة المياه في منفذ طريبيل وتعيده للاردن بسبب مخالفته للشروط

2019/08/07 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطة الكمركية في كمرك طريبيل الحدودي،اليوم الأربعاء، (7-8-2019 ) عن ضبط معمل متكامل مستعمل لتعبئة المياه الصحية والعصائر كونه مخالف لشروط الاستيراد والاستثمار والذي ورد محملاً على (١٧) شاحنة من الجانب الاردني .

وأكدت الهيئة في بيانها الذي تضمن مناشدة لوزارة الصناعة والمعادن ودائرة التنمية الصناعية توجيه المستثمرين الصناعيين التقيد بقرارات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية المتعلقة بمنع استيراد المواد المستعملة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادة إصدارها حسب القانونين والتعليمات النافذة التي منعت دخول المواد المستعملة بكافة أشكالها والتي تعد مخالفة لشروط السلامة .

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس اقتصاد البلد.

انتهى .



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