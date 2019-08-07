2019/08/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار، النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، اليوم الاربعاء، فتح تحقيق بشأن حادث حرق قاعة الدواجن في المحافظة.

وقال البديري في بيان ورد لشفق نيوز "نطالب بفتح تحقيق حول ما حصل في حقول دواجن الديوانية، وان لا يكون التحقيق روتينيا، وان تنشر النتائج امام الرأي العام"، مبينا "لدينا شكوك حول هكذا ظاهرة والتي اضرت بالمنتوج الوطني وهي مرسومة بدقة من بعض الجهات".

واكد البديري "اهمية التعاون من الجميع واظهار النتائج حتى لا تتكرر مثل هكذا حالات"، لافتا الى انه "توجد ضربة إلى المنتج المحلي قوية وتوجد شبهات على هذا الموضوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة بفتح تحقيق بشأن حريق تسبب بـ"ضربة" للمنتج الوطني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة بفتح تحقيق بشأن حريق تسبب بـ"ضربة" للمنتج الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).