2019/08/07 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرق سهلة لتقليل تساقط شعر المرأة..



تعرف عليها

متابعة/..



يتراوح معدّل تساقط شعر المرأة بين 50 و100 شعرة في اليوم، فإذا زاد المعدل عن ذلك عليك اتخاذ إجراءات للحد من هذا التساقط.



وإذا لم تكن هناك مشكلة صحية أو أدوية تتناولينها وتسبب زيادة المعدّل، يكون عليك مراجعة النظام الغذائي وطريقة تصفيف الشعر، مع تعديل عادات حياتية أخرى.

للحد من تساقط الشعر:

* تجنّبي تصفيف شعرك بطريقة تفصل بين جانبيه بفرق أو خط واضح.

* تفادي تجفيف شعرك بحرارة عالية.

* من الأفضل اختيار منتجات الشامبو وملطّف الشعر وغير ذلك من وسائل العناية بحيث تكون مصنوعة من عناصر طبيعية وليست كيميائية.

* استخدمي منتجات عناية بالشعر من النوعية التي تحفّز نموه.

* من المفيد عمل تدليك أو مساج للشعر.

* استخدمي زيوت الشعر الطبيعية التي تساعد على تجديد حيويته وتحفيز نموه.

* تناولي أطعمة غنية بالبروتين والفيتامينات، وخاصة فيتامين “إي” و”أ”.





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