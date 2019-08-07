المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2019/08/07 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إحباط شعبة البحث والتحري التابعة لمحاولة تهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.

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