لوثار ماتيوس: لهذا أفضل ميسي على رونالدو

2019/08/07 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أسطورة الكرة الألمانية، لوثار ماتيوس، تفضيله للأرجنتيني ليونيل ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالرغم من اعترافه بالفراغ الكبير الذي تركه الأخير في ريال مدريد.

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