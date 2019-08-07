2019/08/07 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤول سعودي، أن بلاده تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين، لأنها لا تريد الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ماديا ومعنويا معهم.وقال المسؤول السعودي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: “المملكة لا تريد أن تنجر إلى حرب طويلة في اليمن، لكنها في المقابل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وول ستريت جورنال :السعوديّة تفكر بالتفاوض مع الحوثيين المركز الخبري الوطني.

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