نائب عن حرق الدواجن في الديوانية: الاكتفاء الذاتي ليس مهماً.. نجحنا في رفع الصبّات!

2019/08/07 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعدّ النائب عن كتلة الحكمة سالم طحيمر، الاربعاء، ما حدث للدواجن مؤامرة تستهدف الاقتصاد وصلت الى الدواجن، مشيراً إلى أن المستفيدين منها جهات سياسية، فيما لفت إلى أن أي منتوج محلي يهلك أو يحرق حين يصل إلى الاكتفاء الذاتي، لكن الحمد لله نجحنا في رفع الصبات، بحسب تعبيره.

وقال طحيمر، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “حرائق الدواجن في الديوانية تأتي ضمن سلسلة مسلسل الحرائق لضرب عملية الاكتفاء الذاتي الذي يحققه العراق”، لافتاً الى أن “اكثر المستفيدين هم مجموعة ليست بالكبيرة من المستوردين وهم بالاغلب يمثلون جهات سياسية لا تريد للمنتوج المحلي الازدهار لتبقى بضاعتها الاستيرادية هي الرائجة”.

وتابع، “لا نريد هنا استباق التحقيقات لكن تسلسل الاحداث يكشف عن حقيقة يلمسها الجميع في استهداف اي منتوج محلي يصل الى ذروته الانتاجية التي تسد الحاجة المحلية ، يحرق او يهلك”، ماضياً بالقول، بأن “شواهد ذلك كثيرة كما حصل لنفوق الاسماك وحرق حقول الحنطة واليوم حرق مزارع الدواجن وبيض المائدة في الديوانية لكن ماذا عسانا نقول سوى الحمد لله، على الاقل نجحنا في رفع الصبات”.

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