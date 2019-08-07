2019/08/07 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن اعادة 17 شاحنة تحمل معملاً لتعبئة المياه لمخالفتها الضوابط.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “تم إعادة ارسالية 17 شاحنة تحمل معملا لتعبئة المياه الصحية والعصائر مستخدم إلى الجانب الاردني”.وعزت الهيئة ذلك الى “مخالفتها لضوابط وتعليمات الامر الديواني المرقم (182) الخاص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعيد 17 شاحنة تحمل معملا لتعبئة المياه الى الاردن وكالة خطوة برس.

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