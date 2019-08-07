2019/08/07 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب 156 دراجة نارية بمنفذ أم قصر الشمالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب 156 دراجة نارية بمنفذ أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب 156 دراجة نارية بمنفذ أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).