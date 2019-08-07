مطالبة بفتح تحقيق بشأن حريق تسبب بـ

2019/08/07 | 18:48

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بغداد:سومر نيوز

طالب عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار، النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، اليوم الاربعاء، فتح تحق...

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