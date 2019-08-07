المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب 156 دراجة نارية في أم قصر الشمالي

2019/08/07 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة تهريب 156 دراجة نارية في ميناء ام قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقت / بدر نيوز/ نسخةً منه، ان ” شعبة البحث والتحري في هيئتنا تمكنت من ضبط (78) بكچ ‘دراجة سكوتر غير كهربائية جديدة ذات منشأ ( الهند)وهو ماتم ذكره في […]

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