2019/08/07 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف لواء 30 - حشد شعبي، بقيادة وعد القدو، اليوم الأربعاء، حقيقة اشتباكه مع لواء 50 - حشد شعبي بقيادة ريان الكلداني في تلكيف.

وقال مسؤول في لواء 30 لشفق نيوز ان "ما ذكر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حصول اشتباكات بين لواء (30 و50) في سيطرة تلكيف غير صحيحة، وهي مجرد شائعات".

وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "ما حصل في سيطرة تلكيف، ظهر اليوم، هو مشادة كلامية بين عناصر من لواء 30 و50، وتم حل القضية، التي حصلت بسبب سوء فهم".

وتابع ان "المشادة لم تستمر الا لبضعة دقائق، وتم انهاء الخلاف"، رافضاً الكشف عن سبب المشادة.

يشار الى ان انباء انتشرت بشأن حدوث اشتباكات بين لواء 30 - حشد شعبي، بقيادة وعد القدو، مع لواء 50 - حشد شعبي، بقيادة ريان الكلداني، في تلكيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حقيقة الاشتباك بين حشدي قدو والكلداني في تلكيف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حقيقة الاشتباك بين حشدي قدو والكلداني في تلكيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).