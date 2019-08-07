2019/08/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقة “الكي كارد” بين منتسبي قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تباشر بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقة “الكي كارد” بين منتسبي قيادة قاطع ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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