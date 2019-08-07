المثنى تعلن التوسع بزراعة الشلب بواقع ٣ آلاف دونم

2019/08/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة المثنى ،الاربعاء، عن وضع خطة لزيادة المساحات المزروعة بمحصول الشلب في منطقتي الوركاء والمجد بواقع ٣ آلاف دونم.

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