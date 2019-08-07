تأسيس قائمة سياسية وطنية جديدة بمجلس ديالى باستثناء هؤلاء

2019/08/07 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الأربعاء، عن بدء خطوات تأسيس قائمة جديدة وصفها بالـ "وطنية" واستثناء الجهات السياسية التي لديها اجنحة مسلحة منها.

وقال الدايني في تصريح لـ"الغد برس"، إن "مجلس ديالى شهدت تأسيس خطوات اولية لقائمة وطنية جديدة تشمل عدة جهات وزعامات سياسية بإستثناء الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في المحافظة".

وأضاف الدايني انه "ما تزال المفاوضات بين الاطراف السياسية حتى في بغداد جارية بشأن القائمة وهناك موافقات وتأييد من قبل عدد كبير من السياسيين بخصوصها"،مؤكدا،أنها" سترى النور ويعلن عنها رسميا قريبا".

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