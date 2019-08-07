2019/08/07 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السلطات السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج الخارج

كلمة -

متابعة

أعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الخارجية

السعودية، يوم الأربعاء، اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ

المملكة البرية والبحرية والجوية، وقالت إن عددهم بلغ أكثر من مليون

و800 ألف حاج وحاجة.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمدينة جدة، الأربعاء، أوضح مدير عام الجوازات،

اللواء سليمان اليحيى، أن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج

هذا العام بلغ مليون و838 حاج وحاجة، منهم 969 ألف حاج ذكر، أما

الإناث فبلغن 868 ألف حاجة.

وأوضح أن الرحلات انتهت بشكل رسمي، الثلاثاء، لكن لا تزال هناك

رحلات قادمة إلى السعودية تحمل على متنها الحجاج، نظرا لظروف خارجة

عن إرادة الحجاج أو الناقل.

وأوضح اليحيى أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ

الجوية بلغ مليون و 725 ألف حاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ

البرية أكثر من 95 ألف حاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ

البحرية 17.250 حاجا.

وأكَد حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل إجراءات دخول

الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات وفرت خلال خطة مرحلة القدوم

جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة

ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي.

وبيّن أن الجوازات أعدت لجانا إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة

المكرمة، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق

المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكد أن هناك عقوبات متعددة تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج

دون تصريح، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون

تصريحا نظاميا بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم

نقله وبالسجن لمدة 15 يوما.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها

25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة شهرين.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية

مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر

والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، كما يتم ترحيل

المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة

نهائيا، ويتم أيضا التشهير بالمخالف.

وبيّن اليحيى أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من

خطتها لموسم الحج خلال الأيام المقبلة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن

وعودتهم لأوطانهم.

ودعا مدير عام الجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة

للالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة

بالتأشيرة الممنوحة لهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج الخارج) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).