الفتح يعتزم جمع التواقيع لمناقشة تدخل السفير الأمريكي بالشأن العراقي

2019/08/07 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر تحالف الفتح، الأربعاء، تصريحات السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر الأخيرة بشأن بقاء قوات بلاده القتالية في العراق بأنها تدخل سافر بالشأن الأمني والسياسي للبلاد، فيما بين انه سيجتمع لجمع التواقيع النيابية لمناقشة تصريحات تولر الأخيرة.وقال عضو التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تولر لا يحق له التدخل […]

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