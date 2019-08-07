إحباط محاولة تهريب( 156 ) دراجة نارية في أم قصر الشمالي

2019/08/07 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن إحباط محاولة تهريب “156 دراجة نارية” في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.وذكر بيان للهيئة ان مفارز شعبة البحث والتحري في هياتنا تمكنت من ضبط (78) بكچ “دراجة سكوتر غير كهربائية جديدة ذات منشأ ( الهند)وهو ماتم ذكره في أصل التصريحة الكمركية، وبعد تدقيق المعاملة الكمركية وكشف […]

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