2019/08/07 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تحالف الفتح، الأربعاء، تصريحات السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر الأخيرة بشأن بقاء قوات بلاده القتالية في العراق بأنها تدخل سافر بالشأن الأمني والسياسي للبلاد، فيما بين انه سيجتمع لجمع التواقيع النيابية لمناقشة تصريحات تولر الأخيرة.وقال عضو التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “تولر لا يحق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف الفتح يعتزم جمع التواقيع لمناقشة تدخل السفير الأمريكي بالشأن العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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