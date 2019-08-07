سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

2019/08/07 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قتل عدد من المدنيين بينهم أطفال نتيجة في انفجار سيارة

ملغومة، الأربعاء، وسط بلدة القحطانية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن

“إرهابيين فجروا سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب مركز الاتصالات في بلدة

القحطانية شرق مدينة القامشلي، ما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال،

ووقوع أضرار مادية ودمار في أحد جوانب بناء المركز”.

ووقعت سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية

من بينها تفجيرات لسيارات ملغومة استهدفت بلدات وأحياء في شمال شرق سوريا الخاضع

لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وحلفائها.

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