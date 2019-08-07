2019/08/07 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، اعتقال ما يسمى بمسؤول غنائم عصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك.وذكر بيان للخلية وتلقته وكالة صدى، انه” بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على الارهابي المكنى “ابو شاهر” والذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول الغنائم في قاطع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مسؤول غنائم عصابات داعش في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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