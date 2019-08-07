القبض على تجار مخدرات في البصرة يتعاملون مع مورد ايراني الجنسية

2019/08/07 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء، عن القبض على اثنين من تجار المخدرات يحوزون ٤٤ كغم من الحشيشة في البصرة.

وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة النبأ للأخبار، ان "خلية الصقور الاستخباراتية في البصرة تمكنت تحت إشراف محكمة التحقيق من القبض على متهمين اثنين في احدى المزارع في منطقة خور الزبير يحوزان ٤٤ كغم من مادة الحشيشة المخدرة".

وأضاف البيان، ان "محكمة التحقيق دونت اقوال المتهمين الذين اعترفوا بأن تلك الكمية هي الشحنة الرابعة التي يتم استلامها من شخص ايراني الجنسية".

وتابع، ان "الاعترافات بينت ان الدفعة الأولى كانت بكمية ٣٠ كغم والدفعة الثانية كانت ٣٥ كغم والدفعة الثالثة ١٥ كغم".



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