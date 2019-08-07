الثقافة والإعلام النيابية تطالب الحكومة بمساندة الأدباء والشعراء الشعبيين لعقد مؤتمرهم الإنتخابي في بغداد

2019/08/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب الحكومة الإتحادية ووزارة الثقافة بمساندة الادباء والشعراء الشعبيين في تلبية مطالبهم، والالتزام بالقانون لغرض اجراء الانتخابات في العاصمة بغداد.

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