كردستان تشكل لجنة متابعة مع بغداد لـ«تنفيذ» المادة 140

2019/08/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قررت #حكومة #إقليم_كردستان، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة المحادثات مع #بغداد، بغية إيجاد آلية لتنفيذ قرار #المحكمة_الاتحادية العليا الخاص بالمادة 140 من الدستور.وقال المكتب الإعلامي لرئيس […]

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