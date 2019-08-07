2019/08/07 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطنيNNC أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، أن الموازنات الاتحادية للحكومة منذ عام 2005 وحتى الآن وهمية وغير حقيقية، عازيا الامر إلى عدم وجود دراسة فعلية لاحتساب الفائض والعجز المالي الحقيقي.وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “الموازنات الاتحادية منذ عام 2005 وحتى العام الجاري توضع على ضوء توقعات غير دقيقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون:منذ 2005 وحتى الآن الموازنات غير حقيقية ووهمية المركز الخبري الوطني.

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