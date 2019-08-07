2019/08/07 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديالى..



ضبط “المضافة السوداء”

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن ضبط “المضافة السوداء”

في منطقة زراعية شمال شرق المحافظة، مشيرا إلى أن المضافة تعتبر

المأوى الرئيسي لخلايا تنظيم “ داعش” الإجرامي.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس قضاء المقدادية علي حسين التميمي في

تصريح صحفي واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن “قوات الحشد الشعبي

تنفذ عملية عسكرية واسعة في مناطق غير مأهولة وهي توكل ولووش وبابلان

الصدراني ضمن قاطع شمال المقدادية لتعقب فلول داعش”.واضاف التميمي، أن “قوات الحشد الشعبي ضبطت 3 مضافات احداها كبيرة

وكانت تمثل المأوى الرئيسي لخلايا داعش او ما يسميها البعض بالمضافة

السوداء والتي تنطلق منها الاعمال الارهابية صوب المناطق والقرى

الآمنة”.واشار التميمي الى ان “عمليات تعقب خلايا داعش الاجرامي مستمرة وهي

تحقق نجاحات في ضبط وكشف مضافاته وتفكيك عبوات ناسفة”.

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