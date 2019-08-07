2019/08/07 | 20:16

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امريكا وتركيا تتفقان على إنشاء مركز لتنسيق العمليات شمال سوريا

أفادت وسائل اعلام تركية بتوصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء

مركز عمليات مشترك داخل تركيا، في أقرب موعد، لتنسيق وإدارة خطوات

إعلان "المنطقة الآمنة" شرقي الفرات في سوريا.وذكرت وكالة "الاناضول" أن الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق جاء في ختام

المباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين

حول "المنطقة الآمنة".ونقلت عن وزارة الدفاع التركية قولها إنه بموجب الاتفاق مع الجانب

الأمريكي، سيتم "جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير

الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم".

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