الصدر يمهل تياره فرصة أخيرة للرجوع إلى الخط الصدري

2019/08/07 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- امهل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، تياره مهلة زمنية، لتحقيق الاصلاح والعدل عما وصفه بــ “طريق الدنيا وحبها” داخليا، او التخلي عنهم نهائيا.وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي، في منشور له على مواقع التواصل ، ان الصدر قد “سئم من الخلافات الداخلية في التيار، والصراعات المستمرة، حيث انغمس الكثير منهم ...

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