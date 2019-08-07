التخطيط توجه دعوة للشركات السعودية للمساهمة في مجال الصناعات الميكانيكية

2019/08/07 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل السيد وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الأربعاء، وفداً من الهيأة العامة للاستثمار السعودية برئاسة عبدالله بن محمد العتيبي المدير التنفيذي لمساندة ومتابعة الاستثمارات في الهيأة.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان وزارة التخطيط الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والاستثمار بما يخدم مصالح البلدين".وبين الدليمي خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود ، "القوانين والتشريعات التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي لتوفير بيئة صالحة للاستثمار؛ من خلال استملاك الاراضي وتقديم سبل الدعم اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وخلق بيئة مناسبة للمستثمر العربي والاجنبي والقطاع الخاص."ولفت إلى "الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق والتي يمكن من خلالها استثمار الطاقات العراقية وتوفير المزيد من فرص العمل لحملة الشهادات في عموم العراق، مؤكداً بذلك تقديم جميع التسهيلات الممكنة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين الشقيقين."من جانبه اكد المدير التنفيذي لمساندة ومتابعة الاستثمارات السعودي عبدالله العتيبي على "اهمية تعزير التعاون في مختلف المجالات بين الجانبين، مؤكداً استعداد الشركات السعودية للاستثمار في العراق".وعلى هامش الزيارة عقد الوفد السعودي اجتماعاً مشتركاً في وزارة التخطيط مع رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود ؛جرى خلاله "مناقشة آليات الاعتراف ببرنامج المطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، واستعرض رئيس الجهاز ، الفرص المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، ومنها معمل بغداد للمستلزمات الدوائية، ومعمل سامراء للصناعات الدوائية، ومعمل الديوانية لصناعة الألبان، والاستثمار في المجالات الزراعية".ووجه دعوته "للشركات السعودية للمساهمة في مجال الصناعات الميكانيكية لاسيما مشاريع تقنيات الري الحديثة؛ لفوائدها الاستراتيجية في مجال ترشيد المياه ودخول استثمارات بإنتاج صناعي عراقي، مؤكداً الاتفاق على تبادل هذه الملفات بين الجانبين بشكل نهائي خلال فترة 30 يوماً".



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