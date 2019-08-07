2019/08/07 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عالية نصيف تصف لجنة التحقيق بخيانة الفلاحي بالفضائية والوهمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/07 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب عالية نصيف تصف لجنة التحقيق بخيانة الفلاحي بالفضائية والوهمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب عالية نصيف تصف لجنة التحقيق بخيانة الفلاحي بالفضائية والوهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).