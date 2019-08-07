2019/08/07 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ،اليوم الاربعاء، عن "مقتل اربعة ارهابين من بينهم انغماسي كان يرتدي حزام ناسف في جبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية ارادة النصر3.. تدمير 5 مضافات وقتل أربعة ارهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية ارادة النصر3.. تدمير 5 مضافات وقتل أربعة ارهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).