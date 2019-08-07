اتفاق عراقي سعودي على تبادل ملفات اقتصادية خلال 30 يوماً

2019/08/07 | 20:21

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، الاتفاق مع الهيأة العامة للاستثمار السعودية، على تبادل...





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