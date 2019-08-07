وزير العمل يؤكد اهمية التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والتشريعية خدمة للمواطن والمجتمع

2019/08/07 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان على اهمية التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والتشريعية خدمة للمواطن والمجتمع.وقال عبدالزمان خلال لقائه مجموعة من النواب اليوم الاربعاء ان الوزارة حريصة على تقديم فضلى الخدمات للمستفيدين من خدماتها وانها على استعداد تام للتعاون مع اية جهة تسهم في تحسين واقعهم.واضاف ان الوزارة تسعى […]

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